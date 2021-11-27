Около тысячи кубометров снега спустили в Катон-Карагайском районе ВКО

ВКО. КАЗИНФОРМ - В Катон-Карагайском районе на автодороге областного значения село Согорное- село Коробиха совершили четыре профилактических спуска лавин. Эта мера была принята специалистами ДЧС ВКО и ВК «Казселезащита» неслучайно.В результате обильных осадков в виде снега и дождя создалась угроза самопроизвольного схода снежной массы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Было спущено около 1000 куб.метров снега. Участок, где произведен взрыв является важным. Дорога ведёт к шести посёлкам

Транспорт по дороге передвигается постоянно. Именно он может попасть под лавину.

Филиал ВК «Казселезащита» ведет круглосуточное наблюдение.

«Снег сейчас рыхлый и слоистый. Это идеальные условия для самопроизвольного схода снежной лавины», - отметил руководитель ВК Казселезащита Омар Дузгумбаев.

Cамый сложный этап этой операции – закладка взрывчатки. Чтобы принудительно сбросить вниз снежную массу, в верхней части горного склона закладывают несколько килограммов взрывчатого материала. Этот процесс занимает около часа. Меры предосторожности при этом максимальные. Взрывчатка заложена, люди отходят на безопасное расстояние,даётся команда на подрыв

После взрыва считают объем сошедшего снега. Произведена расчистка и дорога безопасна.

Специалисты ДЧС ВКО предупреждают: «Снег, лежащий на склонах, находится в неустойчивом состоянии, любое физическое воздействие может привести к самопроизвольному сходу снежной лавины. Поэтому рекомендуется не выходить в горы».