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вчера 23:00
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вчера 20:44
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Около тысячи граждан РК вернулись на родину при помощи казахстанских дипломатов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В совокупности из разных стран за последние сутки в Казахстан при помощи дипломатов вернулись порядка 1 тысячи наших соотечественников, в том числе из Грузии, Египта, России, ОАЭ и Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИД РК в Telegram.
21 марта усилиями дипломатов Посольства РК в Египте дополнительными чартерными рейсами авиакомпаний Air Astana и Scat из Шарм эль Шейха в Нур-Султан и Алматы были доставлены 458 казахстанцев.
По предварительной договоренности 22 марта на чартерный рейс по маршруту Шарм эль Шейх - Алматы дополнительно будут включены пассажиры, нуждающиеся в возвращении домой из курортной зоны.
21 марта также Посольство Казахстана в Японии оказало содействие в отправке 4 граждан РК на родину.
В совокупности из разных стран за последние сутки в Казахстан при помощи дипломатов вернулись порядка 1 тысячи наших соотечественников, в том числе из Грузии, Египта, России, ОАЭ и Японии.
«Динамика положительная, тем не менее еще многие не добрались до Казахстана. Работаем дальше!», - отметили в МИД РК.
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