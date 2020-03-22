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Около тысячи граждан РК вернулись на родину при помощи казахстанских дипломатов

22 Марта 2020 08:10
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Около тысячи граждан РК вернулись на родину при помощи казахстанских дипломатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В совокупности из разных стран за последние сутки в Казахстан при помощи дипломатов вернулись порядка 1 тысячи наших соотечественников, в том числе из Грузии, Египта, России, ОАЭ и Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИД РК в Telegram.

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21 марта усилиями дипломатов Посольства РК в Египте дополнительными чартерными рейсами авиакомпаний Air Astana и Scat из Шарм эль Шейха в Нур-Султан и Алматы были доставлены 458 казахстанцев.

По предварительной договоренности 22 марта на чартерный рейс по маршруту Шарм эль Шейх - Алматы дополнительно будут включены пассажиры, нуждающиеся в возвращении домой из курортной зоны.

21 марта также Посольство Казахстана в Японии оказало содействие в отправке 4 граждан РК на родину.

В совокупности из разных стран за последние сутки в Казахстан при помощи дипломатов вернулись порядка 1 тысячи наших соотечественников, в том числе из Грузии, Египта, России, ОАЭ и Японии.

«Динамика положительная, тем не менее еще многие не добрались до Казахстана. Работаем дальше!», - отметили в МИД РК.



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Ключевые слова: МИД РК, Коронавирус, Пневмония в Китае, Коронавирус в РК,
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