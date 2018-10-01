Около тысячи диких лошадей могут оказаться на скотобойнях в США

САН-ХОСЕ. КАЗИНФОРМ - В течение октября в штате Северная Калифорния будут согнаны около тысячи диких лошадей. Они будут выставлены на продажу или отданы в надежные руки, но местные чиновники не скрывают тот факт, что некоторые из них могут оказаться на скотобойнях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на mnn.com.

Лошади обитают на плато в национальном парке Модок, который находится недалеко от границы со штатом Орегон. Это крупнейшее стадо диких лошадей в Калифорнии и занимается им Федеральное лесное управление США. Сгон лошадей должен был начаться 9 октября и продолжится в течение месяца.

Из тысячи согнанных лошадей около 700 являются беременными кобылами или особями моложе 10 лет. Их отправят в специальное учреждение по дальнейшему устройству. Лошади старше 10 лет будут отправлены в пункт временного содержания. Их можно будет приобрести по цене 125 долларов США за одно парнокопытное.

Эти лошади будут доступны для приобретения за 125 долларов США в течение 30 дней. После этого цена упадет до $ 1 за штуку, и покупатели могут купить до трех десятков лошадей за раз.

Животные могут оказаться у тренеров, на ранчо и в других местах, включая скотобойни.

Федеральные чиновники утверждают, что территория, на которой обитают дикие лошади, не может разместить такое количество лошадей.

«На нашей территории должно быть от 206 до 402 животных, у нас почти 4000 лошадей», - сказала главный научный руководитель национального парка Модок Аманда МакАдамс. По ее словам, животным не хватает пищи и воды.

Федеральные чиновники говорят, что пытаются пристроить как можно больше лошадей. Но представитель Федерального лесного управления Кен Сэндуски заявил, что правительство «не может пристроить их всех».

Представители Американской кампании по защите диких лошадей призывают Федеральное лесное управление найти более гуманное решение возникшей ситуации и делать все постепенно, маленькими шажками. Но с точки зрения правительства такие меры не изменят ситуацию.

«При росте популяции диких лошадей на 20-25 процентов, в этой местности лишь в этом году родится 800-1 000 диких лошадей, что делает эти небольшие шаги нецелесообразными», - заявили представители местных властей.