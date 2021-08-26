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Около тысячи человек за сутки получили первый компонент вакцины в СКО

26 Августа 2021 14:55
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Около тысячи человек за сутки получили первый компонент вакцины в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на протяжении трех дней снижается ежесуточное число новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в регионе выявили 110 инфицированных. Это самое низкое число новых случаев в сутки за последний месяц.

По регистрации новых случаев лидирует Петропавловск – 56 инфицированных и Кызылжарский район – 18 человек с положительным результатом на коронавирус. По девять инфицированных выявили в Тайыншинском и Тимирязевском районах, по четыре – в Есильском и районе Шал акына, три – в Айыртауском, два – в Уалихановском и по одному – в Аккайынском, Жамбылском и районе имени Г. Мусрепова.

Из 110 случаев – 103 с симптомами заболевания.

Всего за сутки лаборатории региона провели 1,4 тысячи ПЦР-исследований на коронавирус.

Общее число инфицированных по области достигло 21 766.

За сутки первый компонент вакцины получили 954 человека, второй – 1 908. Всего на утро 26 августа первый компонент вакцины против коронавируса получили 220 769 человек, полный курс вакцинации прошли 188 470 североказахстанцев.




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#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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