Около тысячи человек тушат степные пожары в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается борьба с природными пожарами. По состоянию на 7 июля на контроль были взяты 24 очага. Из них ликвидированы два степных пожара и 14 возгораний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сил и средств достаточно. В ликвидационных работах задействовано около тысячи человек и 184 единицы техники.

В Улытауском районе, в Жангельдинском и Актасском сельских округах спасатели продолжают бороться с пожарами. В ликвидации задействованы 370 человек и 45 единиц техники.

Ликвидационные работы также идут в Шенберском и Амангельдинском сельских округах.

«Шестого июля произошли два степных возгорания в Жанааркинском районе, по одному в Актогайском и Шетском районах», - сообщили в ДЧС Карагандинской области.