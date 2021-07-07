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    16:35, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Около тысячи человек тушат степные пожары в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается борьба с природными пожарами. По состоянию на 7 июля на контроль были взяты 24 очага. Из них ликвидированы два степных пожара и 14 возгораний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сил и средств достаточно. В ликвидационных работах задействовано около тысячи человек и 184 единицы техники.

    В Улытауском районе, в Жангельдинском и Актасском сельских округах спасатели продолжают бороться с пожарами. В ликвидации задействованы 370 человек и 45 единиц техники.

    Ликвидационные работы также идут в Шенберском и Амангельдинском сельских округах.

    «Шестого июля произошли два степных возгорания в Жанааркинском районе, по одному в Актогайском и Шетском районах», - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

    Напомним, с 1 июля в Улытауском районе Карагандинской области огнеборцы совместно с силами местных исполнительных органов и отрядов добровольцев борются со степными пожарами. А 5 июля в трех сельских округах Улытауского района был объявлен режим ЧС.
    Теги:
    Происшествия, ЧС Экология Карагандинская область Происшествия
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