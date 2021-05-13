Около тысячи человек проверили в столичном аэропорту по системе Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С момента запуска приложения Ashyq Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев определил статус 10 тысяч человек, пребывающих в аэропорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал пресс-секретарь столичного аэропорта Ануар Шалекенов.

«С 10 мая в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев приложение Ashyq внедрили в тестовом режиме. С 12 мая начали полностью работать. За два дня проверили 9943 человек. У 8 пассажиров выявлен красный статус, еще у 8 – желтый статус. Как отметил исполняющий директор аэропорта Даулет Хамзин, во всех четырех выходах установлены специальные разметки. То есть, через экспресс выход можно пройти через ИИН. Либо можно заранее скачать мобильное приложение, входить-выходить через него», – добавил представитель аэропорта.

Ранее, столпотворение в столичном аэропорту прокомментировали в НПП «Атамекен».



