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    12:48, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Около тысячи человек лишается родительских прав ежегодно в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более пяти тысяч родителей за неисполнение обязанностей привлекается к административной ответственности ежегодно в Казахстане. О этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неисполнение обязанностей по воспитанию детей по ходатайству комиссий по делам несовершеннолетних к адмответственности решениями судов ежегодно привлекается более 5 тысячи родителей и около одной тысячи лишается родительских прав», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    При этом, как отметил министр, такие ходатайства вносятся в суд только в исключительных случаях – с учетом всех обстоятельств, когда нахождение ребенка в семье сопряжено с опасностью для его жизни и здоровья.

    Ранее министр заявил , что казахстанские полицейские меняют методы коммуникации с населением. «Сегодня участковые за счет современных коммуникаций состоят в 7,5 тысячах чатах с КСК, ОСИ и активными жителями. Сотрудники этой службы присутствуют в социальных сетях. В подъездах, лифтах домов, общественных местах размещают фотографии и контакты, адреса участковых пунктов. Это позволяет им в круглосуточном режиме находиться в тесном контакте с населением, отслеживать ситуацию на своём участке и оперативно реагировать на сигналы о правонарушениях», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    Глава МВД добавил, что приоритетная задача МВД – обеспечение защиты прав детей, поскольку они самая незащищенная часть общества.


    Теги:
    МВД РК Права человека Общество Правоохранительные органы
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