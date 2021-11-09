Около тысячи бродяг выявили столичные участковые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С наступлением холодов участковые инспектора полиции проверяют места возможного нахождения лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Проверяются теплотрассы, подвалы, заброшенные дачные дома и другие места, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

При проведении профилактического мероприятия «Бродяга» полицейские обнаружили двух мужчин без определенного места жительства, которые попросили отправить их домой в город Акколь Акмолинской области. Стражи порядка купили мужчинам билеты на пригородный автобус и помогли им вернуться домой.

Сотрудники полиции устанавливают родственные связи лиц без определенного места жительства, без вести пропавших людей и отправляют их домой. Участковые помогли женщине, которая долгое время не могла найти родных в столице. В ходе розыска был найден родственник женщины, который выразил полицейским благодарность за помощь.

Также искренние слова благодарности участковым инспекторам полиции выразил житель столицы, которые не мог найти родного брата. «Спасибо участковым, которые нашли моего брата Сергея. Его 20 дней не было, а вы его нашли. Очень благодарю за это», - сказал житель города.

В столице с 1 сентября по 1 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», направленное на максимальный охват населения административного участка для изучения проблемных вопросов предупреждения и профилактики правонарушений на обслуживаемых участках.

С начала профилактического мероприятия участковыми инспекторами выявлено около 1 тысячи лиц без определенного места жительства, в приемник-распределитель помещено 73 человека.

В целом с начала оперативно-профилактического мероприятия к административной ответственности привлечены более 28 тысяч граждан, в том числе за проживание на территории РК без регистрации более 10 тысяч лиц. Порядка 233 граждан привлечены к ответственности за мелкое хулиганство и более 3 тысяч граждан за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за загрязнение мест общего пользования привлечены около 2,5 тысяч граждан.