Около трех тысяч выездов совершили акмолинские спасатели с начала года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В день 26-летия создания органов гражданской защиты руководитель ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев рассказал о работе своего ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного акмолинского спасателя, с начала года Департаментом по ЧС Акмолинской области осуществлено более 2887 выездов на чрезвычайные ситуации в области, из них 279 раз на аварийно-спасательные и неотложные работы, 676 раз на пожары, 1913 раз на случаи горения. Спасено на пожарах 70 человек, эвакуирован 191 человек. При проведении аварийно-спасательных работ личным составом спасено 73 человек и эвакуировано 269 человек.

«Чрезвычайные ситуации всегда возникают неожиданно. Очень важно, что в этой сложной ситуации есть люди, которые могут профессионально прийти на помощь. Трудно переоценить важность и значимость того дела, которое каждый день, каждый час выполняют спасатели и пожарные, рискуя собственной жизнью. Что для других – событие, чудесное спасение и подвиг, для нас – просто работа. Соприкасаясь изо дня в день с бедой, сотрудники органов ЧС не черствеют душой, сохраняют в себе готовность к самопожертвованию», – отметил Н. Атыгаев.

Главный спасатель региона проинформировал, что в области действуют 34 пожарных подразделения и три подразделения станции оперативно-спасательного отряда со штатной численностью 1377 человек, которые ежесуточно несут боевое дежурство.

По информации пресс-службы ДЧС региона, только за прошедшую зиму спасательными подразделениями осуществлено 69 выездов. Во взаимодействии с МПС и МИО спасено и эвакуировано 553 человек, из них 46 детей. В пунктах обогрева и питания размещалось 817 человек, из них 101 ребенок. Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим на автодорогах области действуют три трассовых медико-спасательных пункта, которые в экстренных ситуациях также используются как пункты обогрева.

«В этот знаменательный день сердечно поздравляю всех сотрудников и ветеранов гражданской защиты и оперативно-спасательной службы с профессиональным праздником – с 26-летием создания органов гражданской защиты. Пусть будет честен ваш труд на благо процветания суверенного Казахстана. А каждый день пусть будет спокойным и безопасным», - поздравил коллег Н. Атыгаев.

Напомним, 19 октября 1995 года Указом Президента РК был образован Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. Этот день был ознаменован как День спасателя, профессиональный праздник сотрудников государственной системы, обеспечивающей защиту населения, территории Республики и ее объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.







