РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:43, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Около трех тысяч водителей иностранных авто привлечены к ответственности в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около трех тысяч водителей иностранных авто привлечены к ответственности в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    За 10 месяцев на территории города Атырау был организован ряд мероприятий по обеспечению дорожной безопасности, в результате которых к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено около 3000 водителей иностранных автомобилей.

    По статье 608 КоАП РК «Вождение в нетрезвом виде» выявлено около 180 водителей, решением суда они лишены права управления транспортом сроком на 7 лет и подвергнуты административному аресту на 15 суток; около 1000 водителей привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 230 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании», транспортные средства припаркованы на специальной стоянке; по статье 785 КоАП РК более 1000 автомобилей, уклоняющихся от уплаты штрафов, припаркованы на специальной стоянке.​​«Напомним, с начала года патрульными полицейскими проведено более 50 профилактических мероприятий в целях профилактики и выявления нарушений общественного порядка и дорожно-транспортных происшествий, преступлений и правонарушений», – сообщил и. о. начальника управления полиции города Атырау Ерлан Бигамбаев.
    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право Транспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!