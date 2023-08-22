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    02:16, 22 Август 2023 | GMT +6

    Около трех тысяч рекламных вывесок демонтировали в Астане

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    Фото: пресс-служба акимата города Астаны
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в пяти районах столицы демонтировали около трех тысяч рекламных билбордов, вывесок и рекламы на колесах. Это работа ведется в целях приведения внешнего облика города в соответствие с дизайн-кодом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    С фасадов зданий снимают несоответствующие рекламные вывески и баннеры. Жители Астаны считают, что такие изменения делают город краше и современнее.

    С начала года в столице демонтировали около трех тысяч баннеров, рекламных вывесок, в том числе рекламы на колесах, которые не соответствовали дизайн-коду.


    «Я счастлива видеть наш красивый город таким, он преображается под один стандарт, вывески убирают, это красит не только наш дом, но и город», - считает астанчанка Айман Турдахинова.

    «Ведутся хорошие работы, внешний вид приводят в порядок. Это очень правильно, я считаю», - отметил житель столицы Нурман Рахимов.


    Сотрудники пяти районных акиматов проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.

    В январе 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.





    Теги:
    Акимат Астана
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