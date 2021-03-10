Около трех тысяч несовершеннолетних пострадали в ДТП в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около двух тысяч человек погибли в ДТП в 2020 году. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Решетников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутатский запрос фракции «Народной партии Казахстана» касается вопросов обеспечения безопасности на автомобильных дорогах. Нередко средства массовой информации сообщают о дорожно-транспортных происшествиях с дорог страны, в том числе со смертельным исходом, и это вызывает особую обеспокоенность. Только за начало марта текущего года произошел ряд ДТП, в том числе со смертельным исходом», - сказал Сергей Решетников, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, за 2019 год произошло 16 614 ДТП, в которых ранено 22 180 человек, 46,1% которых госпитализированы - это 9 818 человек (из числа раненых 18,4% составляют несовершеннолетние - 4 076 человек). Погибли в ДТП 2 405 человек, из которых 10,2%, или 245 несовершеннолетних.

«За аналогичный период 12 месяцев 2020 года произошло 13 515 ДТП, в которых ранено 17 844 человека, из которых почти половина (43,7%) госпитализирована - 7 787 человек. Погибли в ДТП 1 997 человек. Пострадало 2 956 несовершеннолетних, а это 16,6%, а погибли в ДТП 184 несовершеннолетних. Эти цифры по-своему размеры сопоставимы с потерями страны от коронавируса», - отметил депутат.

Согласно приведенной мажилисменом информации, в Казахстане от коронавируса с марта по декабрь 2020 года умерли 2 284 человека. От пневмонии с признаками коронавируса с августа по декабрь скончались 503 человека.

«По количеству произошедших ДТП в этой печальной статистике имеются постоянные лидеры город Алматы и Алматинская область, суммарно на них приходится почти 40% всех ДТП», - заключил С. Решетников.