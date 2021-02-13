Около трех тысяч дебоширов проверила полиция в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка провели в Павлодарской области операцию «Быт», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 9 по 12 февраля в Прииртышье проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». В результате участковые инспектора проверили порядка 3 тысяч лиц, склонных к совершению правонарушений в быту, и выявили 400 административных нарушений», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

Он рассказал, что в отношении семейных дебоширов вынесены 222 защитных предписания и установлены 38 особых требований. Выявлены 16 любителей устраивать скандал домочадцам.

«При посещении семьи, проживающей по улице Муялдинская, полицейские выявили факт распития спиртных напитков главой семьи, который к тому же устроил скандал в ответ на отказ жены дать ему деньги на приобретение очередной порции спиртного. Супруга написала заявление о принятии мер в отношении супруга. Участковый возбудил административное производство, вынесено защитное предписание - пьяного скандалиста поместили в центр временной адаптации и детоксикации», - дополнил Г. Саргулов.

Полицейские побывали и в домах и других жителей, состоящих на учёте. По результатам проверок 143 гражданина привлечены к ответственности за распитие алкоголя на улицах и в общественных местах. На профилактический учёт поставлены 148 человек. Восемь родителей ограничены в родительских правах, семь человек направлены на принудительное лечение.

«Особенно тяжело переносится подобная ситуация, если алкоголизмом страдает мать. За сутки стражи правопорядка задержали 16 имеющих на иждивении несовершеннолетних детей женщин, которые вместо воспитания детей злоупотребляют спиртными напитками», - отметил Галым Саргулов.