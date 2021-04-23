Около трех тысяч человек заболели коронавирусом в ЗКО в апреле

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области в апреле около трех тысяч человек заразились коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев на площадке Службы региональных коммуникаций, с начала года в области зарегистрировано 8 883 заболевших, из них 1 837 выявлено в январе, 1 950 в феврале, 2138 в марте, 2 958 в апреле.

По словам Н. Мустаева, из числа заболевших в апреле у 1 623 человек, или у 54,8 процента, коронавирусная инфекция установлена при обследовании по признакам ОРВИ, 832 человека (28,1%) были в контакте с заболевшими, у 458 человек (15,4%) при профилактическом обследовании, у 45 человек (1,5%) были взяты пробы перед госпитализацией в стационар. В этом месяце взяты под медицинское наблюдение 4 494 человека, бывших в контакте с зараженными. За последнюю неделю, с 16 по 22 апреля, по сравнению с предыдущей, с 9 по 15 апреля, показатель заболеваемости вырос на 34 процента – с 832 до 1 262 случаев. Из числа заболевших 1 071 человек (36,2%) – работающие, 739 (24,9%) – пенсионеры, 678 (22,9%) – безработные, 212 (7,1%) – учащиеся, 60 (2%) – медицинские работники, 62 (2%) – учителя.

«Во втором квартале, с 1 апреля КВИ выявлена у 210 учащихся (88 учатся в традиционном, 122 - в дистанционном формате). В соответствии с постановлением главных государственных санитарных врачей города и районов, закрыты на карантин полностью 4 школы, а также 79 классов в 37 школах, 7 групп в 6 детских садах, 2 группы в 1 вузе», – сказал Н. Мустаев.

В апреле проведено 51 862 ПЦР-теста (в среднем 2 357 в день). Мониторинговые группы в этом месяце провели 523 рейда, охвачено 3 120 объектов. На 19 объектах установлены нарушения карантинных требований, составлено 105 протоколов, наложены штрафы на общую сумму 6,7 миллиона тенге. На сегодня в ЗКО в инфекционных стационарах находятся 670 человек.