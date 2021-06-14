Около трех тысяч человек вакцинировались от КВИ за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 13 июня зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 74 случаев с симптомами и 22 - без симптомов. Выписано всего – 6, поступило – 37. Итого в инфекционных стационарах (1 730 коек) физически находится 826 человек (39 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 72. На ИВЛ – 8, на неинвазивной ИВЛ – 26, High flow занято – 23 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 1 075 пациентов, с симптомами – 868 с легкой и средней степенью, без симптомов – 207», - сообщили в Управлении общественного здоровья.

По состоянию на 22:00 часа 13 июня вакцинировано – 2 715 человек. На 13 июня вакцину получили 340 701 человек.

В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочные бригады из 1 257 человек.

10 июня в Управление общественного здоровья Алматы доставлен транш вакцины CoronaVac производства китайской компании «Sinovac Biotech», в общем количестве 46 000 доз (первый и второй компонент).

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: первый компонент - 40 699 доз, второй компонент – 98 022 доз.

Ранее департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы разъяснил правила смягчения карантинных норм для городов, которые находятся в «зеленой» зоне.