Около трех тысяч человек принимают участие в фестивале спорта в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше стартовал фестиваль спорта, который продлится до конца сентября и объединяет около трех тысяч любителей здорового образа жизни. В течение двух недель борцы, боксеры, легкоатлеты и волейболисты региона будут соревноваться за звание лучших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздник спорта начался в минувшие выходные с открытого турнира по волейболу среди ветеранов. В спортивном состязании приняли участие шесть команд – из Балхаша и Актогайского и Шетского районов. Первое место завоевала команда «Жібек жолы» из Балхаша. Второго удостоились спортсмены компании «Казахмыс» (Балхаш). Замкнули тройку лидеров любители волейбола из Актогайского района.

«Фестиваль такого масштаба в Балхаше проходит впервые. Мы планируем провести ещё открытые турниры по волейболу и баскетболу среди мужчин и женщин и лигу по мини-футболу на Кубок акима города, республиканские турниры по боксу и вольной борьбе среди юношей и юниоров. 23 сентября у нас будет заключительный легкоатлетический забег по улицам города. Завершением спортивной части станет общегородской праздник на стадионе «Металлург», где пройдут состязания лучших борцов по казак куреси. Во всех спортивных состязаниях и забеге мы планируем охватить около трех тысяч жителей», – рассказал и. о. руководителя отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта г. Балхаша Избасар Шакенов.

На фестиваль уже зарегистрировалось около 300 борцов и боксеров, 500 человек - на легкоатлетический забег. Также есть заявки от команд на турниры по волейболу.

Фестиваль спорта завершится концертом звезд казахстанской эстрады. На центральной площади Балхаша будут установлены юрты.