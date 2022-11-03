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Около трех тысяч абонентов остались без электричества в ЗКО

3 Ноября 2022, 18:31
3 Ноября 2022, 18:31

Около трех тысяч абонентов остались без электричества в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Аварийные отключениявновь связаны с погодными условиями, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Как сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Миржан Нуртазиев, на утро третьего ноября без электричества оставались 2 737 абонентов в Уральске и четырёх районах ЗКО: Уральск – 50; Теректинский район – 538 (отключение свыше суток в посёлках Алгабас, Шоптыколь, Сасеново, Рыбцех/Шалкар); Бурлинский район – 1 820; район Байтерек – 34; Сырымский район – 295.

В ремонтно-восстановительных работах задействовано 19 единиц спецтехники и 25 бри гад ТОО «ЗапКаз Рэк».

Первого ноября выпал первый снег в Уральске, с того времени начались многочисленные отключения электроснабжения из-за повреждений, обрывов проводов, замыканий, отказами оборудования подстанций. В общей сложности без электроснабжения оставались порядка 7 000 абонентов.


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