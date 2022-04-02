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    22:08, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Около трех млн тенге снял со счета актюбинки телефонный мошенник

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Около 3 млн тенге отдала мошеннику 54-летняя жительница Иргизского района. Мужчина представился по телефону сотрудником отдела безопасности банка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента области.

    Инцидент произошел 29 марта. Женщине позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. «Мнимый» сотрудник безопасности банка, войдя в доверие, завладев анкетными данными потерпевшей, обманным путем перевел с ее счета на подставной счет около 3 миллионов тенге.

    «Спохватившись, что с ее счета была списана крупная сумма денег, женщина сразу же обратилась в полицию. Полицейские проводят оперативные мероприятия направленные на установление и задержание подозреваемого лица», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    В связи с участившимися случаями мошенничества департамент полиции Актюбинской области рекомендует, не в коем случае не называть ваши персональные данные, реквизиты карты, логин или пароль для входа в интернет-банк, не совершать действия под диктовку третьих лиц по телефону; не переходить по ссылке, указанной в SMS-сообщении. Регулярно производите смену паролей доступа к услугам банкинга, пользуйтесь мерами безопасности, которые существуют в платежных системах.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Происшествия Правоохранительные органы Актюбинская область
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