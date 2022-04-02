Около трех млн тенге снял со счета актюбинки телефонный мошенник
Инцидент произошел 29 марта. Женщине позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. «Мнимый» сотрудник безопасности банка, войдя в доверие, завладев анкетными данными потерпевшей, обманным путем перевел с ее счета на подставной счет около 3 миллионов тенге.
«Спохватившись, что с ее счета была списана крупная сумма денег, женщина сразу же обратилась в полицию. Полицейские проводят оперативные мероприятия направленные на установление и задержание подозреваемого лица», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.
В связи с участившимися случаями мошенничества департамент полиции Актюбинской области рекомендует, не в коем случае не называть ваши персональные данные, реквизиты карты, логин или пароль для входа в интернет-банк, не совершать действия под диктовку третьих лиц по телефону; не переходить по ссылке, указанной в SMS-сообщении. Регулярно производите смену паролей доступа к услугам банкинга, пользуйтесь мерами безопасности, которые существуют в платежных системах.