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Около трех млн деревьев высадили в Западно-Казахстанской области

Автор:  
Анеля Касымова
26 Мая 2023, 14:54
Около трех млн деревьев высадили в Западно-Казахстанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году на территории государственного лесного фонда Западно-Казахстанской области было высажено около 3 млн деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заверил аким региона Нариман Турегалиев, эти работы будут продолжены в осенний период.

Также он сообщил, что по области переработано и утилизировано 15,1% из 17,2 тысячи тонн твердых бытовых отходов, собранных в прошлом году. Для увеличения этого показателя разрабатывается проектно-сметная документация с целью строительства новых полигонов твердых бытовых отходов в Уральске и Аксае. Помимо этого, в этих городах запланирована реконструкция канализационных очистных сооружений.

Аким напомнил, что с 2020 года для комплексного решения экологических проблем области реализуется Дорожная карта. Так, 16 крупнейших источников загрязняющих веществ на Карачаганакском месторождении были оснащены системами автоматического мониторинга.

Нариман Турегалиев отметил, что Западно-Казахстанская область является одним из экологически благоприятных регионов страны. По итогам прошлого года объем загрязняющих веществ на территории региона составил всего 1,5%.


Западно-Казахстанская область   Экология   Акимат  
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