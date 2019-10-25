+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 6 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около тонны рыбы выловили браконьеры в Актюбинской области

25 Октября 2019 22:00
Поделиться:
Около тонны рыбы выловили браконьеры в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Браконьеров, незаконно ловивших рыбу, в заповеднике задержали в Актюбинской области. В ходе рейдов полицейские выявили и изъяли у браконьеров около 1 тонны рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе ДП.

Новости по теме

18 браконьеров задержал КНБ за вывоз рогов сайги
Ущерб от браконьеров в Павлодарской области составил около 10 млн тенге Редкие птицы, рыболовство, оружие, вырубка насаждений – за что наказывают браконьеров в Жамбылской области Трое жителей Туркестанской области устроили незаконную охоту на зайцев

Сотрудниками полиции Актюбинской области совместно с инспекторами РГКП «Охотзоопром» на особо охраняемой территории Иргиз-Торгайского заповедника, в 50 километрах от поселка Иргиз была задержана автомашина, груженая рыбой.

«В автомашине «Део Нексия» под управлением местного жителя, в багажнике был обнаружен и изъят мешок с рыбой сазан, общим весом 38 киллограммов и запрещенные орудия лова – сети из полиамидной мононити китайского производства», - рассказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В другом случае также на территории Иргиз-Торгайского резервата за браконьерство были задержаны 2 местных жителей, которые незаконно выловили 55 килограммов рыбы. По фактам возбуждены дела по статье 335 УК РК.

В общей сложности при проведении ОМП «Браконьер» полицейскими было изъято около 1 тонны рыбы.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив