Около тонны рыбы выловили браконьеры в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Браконьеров, незаконно ловивших рыбу, в заповеднике задержали в Актюбинской области. В ходе рейдов полицейские выявили и изъяли у браконьеров около 1 тонны рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службе ДП.

Сотрудниками полиции Актюбинской области совместно с инспекторами РГКП «Охотзоопром» на особо охраняемой территории Иргиз-Торгайского заповедника, в 50 километрах от поселка Иргиз была задержана автомашина, груженая рыбой.

«В автомашине «Део Нексия» под управлением местного жителя, в багажнике был обнаружен и изъят мешок с рыбой сазан, общим весом 38 киллограммов и запрещенные орудия лова – сети из полиамидной мононити китайского производства», - рассказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В другом случае также на территории Иргиз-Торгайского резервата за браконьерство были задержаны 2 местных жителей, которые незаконно выловили 55 килограммов рыбы. По фактам возбуждены дела по статье 335 УК РК.

В общей сложности при проведении ОМП «Браконьер» полицейскими было изъято около 1 тонны рыбы.