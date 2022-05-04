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Около тонны мертвой рыбы собрано в Атырауской области
4 Мая 2022 14:08

Около тонны мертвой рыбы собрано в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рыба массово гибнет в Атырауской области. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев назвал основную причину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава ведомства указал, что уровень воды поднимается и река местами выходит из основного русла. В результате этого происходит затопление пойменных водоемов, а вместе с водой мигрирует и рыба к местам нереста.

«На сегодняшний день около 900 кг уже собрано. Эта рыба утилизируется. Никаких антропогенных влияний не было. Это исключено. При разливе реки образуются пойманные места, куда рыба заходит на нерест. Когда рыба идет на нерест, ее течением заносит на мелководье. И, соответственно, после схода воды эта рыба там остается», – прокомментировал Сериккали Брекешев в ходе заседания Правительства.

Схожий случай, как напомнил глава Минэкологии, был и в прошлом году. Тогда зарегистрировано около 4 тонн мертвой рыбы.

«Для того чтобы предотвратить такие случаи, нами ведутся работы по дноуглублению проходов рыбы на нерест. Основная масса рыбы до места нереста прошла. Но, к сожалению, этот случай имеет место», – сказал С. Брекешев.

Ранее в Атырауской областном акимате назвали причины гибели рыбы частиковых пород в одном из каналов в пригороде.

Гибель рыбы произошла в водоеме «Безымянный» Кайыршахтинского сельского округа города Атырау.

Также сообщалось, что по факту гибели рыбы оперативно была создана специальная комиссия, которая уже приступает к расследованию всех обстоятельств, приведших к гибели.

Автор:
Корреспондент
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