Около тысячи новобранцев: где будут служить акмолинцы нового призыва

По словам спикера, осенняя призывная кампания 2026 года в Акмолинской области, как и по всему Казахстану, официально стартовала 1 сентября и продлится до конца декабря 2026 года. Призыв проводится на основании Указа Президента РК от 14 марта 2026 года № 1202.

— Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение. Срок службы составляет 12 месяцев. Общий объем призыва по Акмолинской области составляет около 1000 человек, — поделился Ерболат Утепов.

Новобранцы из всех регионов Акмолинской области пополнят сразу несколько воинских формирований. Более 500 человек будут направлены в Вооруженные силы РК, около 350 — в Национальную гвардию страны, около 130 — в Пограничную службу КНБ, более 20 человек — в МЧС РК и около 10 — в Службу государственной охраны (СГО).

— Повестки направляются надлежащим образом не менее чем за трое суток до даты явки, в том числе посредством персональных SMS-уведомлений и оповещений на портале eGov. Процессы приписки, предоставления отсрочек/освобождений, а также постановки на воинский учет при смене места жительства переведены в цифровой формат через eGov, — подчеркнул Ерболат Утепов.

В качестве социальных гарантий для военнослужащих срочной службы спикер отметил кредитные каникулы (отсрочка по платежам по кредитам и микрозаймам на период службы) и возможность получения грантов для поступления в вузы без сдачи ЕНТ по результатам службы.

— Призывные и медицинские комиссии во всех районах и городах Акмолинской области, включая город Кокшетау, уже приступили к комплектованию и медицинскому освидетельствованию, — резюмировал Ерболат Утепов.

Ранее сообщалось, что первых призывников из Астаны отправили в Пограничную службу.