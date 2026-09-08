Около тысячи новобранцев: где будут служить акмолинцы нового призыва
В какие именно воинские формирования попадут акмолинские новобранцы, рассказал заместитель начальника департамента по делам обороны Акмолинской области подполковник Ерболат Утепов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам спикера, осенняя призывная кампания 2026 года в Акмолинской области, как и по всему Казахстану, официально стартовала 1 сентября и продлится до конца декабря 2026 года. Призыв проводится на основании Указа Президента РК от 14 марта 2026 года № 1202.
— Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение. Срок службы составляет 12 месяцев. Общий объем призыва по Акмолинской области составляет около 1000 человек, — поделился Ерболат Утепов.
Новобранцы из всех регионов Акмолинской области пополнят сразу несколько воинских формирований. Более 500 человек будут направлены в Вооруженные силы РК, около 350 — в Национальную гвардию страны, около 130 — в Пограничную службу КНБ, более 20 человек — в МЧС РК и около 10 — в Службу государственной охраны (СГО).
— Повестки направляются надлежащим образом не менее чем за трое суток до даты явки, в том числе посредством персональных SMS-уведомлений и оповещений на портале eGov. Процессы приписки, предоставления отсрочек/освобождений, а также постановки на воинский учет при смене места жительства переведены в цифровой формат через eGov, — подчеркнул Ерболат Утепов.
В качестве социальных гарантий для военнослужащих срочной службы спикер отметил кредитные каникулы (отсрочка по платежам по кредитам и микрозаймам на период службы) и возможность получения грантов для поступления в вузы без сдачи ЕНТ по результатам службы.
— Призывные и медицинские комиссии во всех районах и городах Акмолинской области, включая город Кокшетау, уже приступили к комплектованию и медицинскому освидетельствованию, — резюмировал Ерболат Утепов.
Ранее сообщалось, что первых призывников из Астаны отправили в Пограничную службу.