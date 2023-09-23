Около тысячи датчиков угарного газа установят в домах акмолинцев

727 датчиков угарного газа установлено в ходе рейда спасателями в домах акмолинцев. В регионе планируется установка еще 957 датчиков. Об этом сообщил на прошедшем брифинге и.о. начальника управления государственного пожарного контроля департамента по ЧС Акмолинской области Манат Бегалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно в отопительный период в Акмолинской области в разы возрастает количество пожаров в жилом секторе, основными причинами которых является несоблюдение требований пожарной безопасности при использовании печей и электронагревательных приборов.

«В отопительный период 2022-2023 годов в жилом секторе Акмолинской области зарегистрировано 336 пожаров. При пожарах погибли 14 человек и получили травмы 7 человек. От отравления угарного газа в Акмолинской области погиб 1 человек, травмированы 3 человека», - сообщил спикер.

По словам М. Бегалина, для предотвращения пожаров в жилом секторе с августа проверено 1010 домов, где выявлено порядка 3000 нарушений. Для предупреждения гибели людей установлено 727 датчиков угарного газа, планируется установка еще 957 датчиков.

«Всего по области имеется 7749 неблагополучных домов, которые взяты на особый контроль. В этой связи планируется рейдовые мероприятия, при которых будут показаны основные причины пожаров, нарушения пожарной безопасности и установка датчиков угарного газа в домах социально уязвимых слоев населения. В рамках месяца пожарной безопасности с 15 августа по 15 сентября были организованы комиссионные посещения жилья категорий граждан социально уязвимых слоев населения», - проинформировал Манат Бегалин.

Несмотря на проведенную обширную профилактическую работу, в области с 16 сентября по 16 октября объявлен второй этап месяца пожарной безопасности, в котором будет организовано повторные комиссионные посещения жилья категорий граждан социально-уязвимых слоев населения для проверки устранения ранее выявленных нарушений.