+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.12 EUR 504.46
RUB 5.46 CNY 64.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около ста жалоб на госслужащих написали жители СКО

5 Ноября 2020 21:13
Поделиться:
Около ста жалоб на госслужащих написали жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по линии контроля в сфере государственной службы поступило 97 обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Два резервиста Президентского кадрового резерва получили руководящие должности в СКО
Разбираться с недоступными для павловдарцев чиновниками пообещал Абылкаир Скаков Как проводят оптимизацию на госслужбе в СКО Гибкий график работы предлагают применять в госорганах СКО

Руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко отметила, что каждое обращение на неправомерные действия государственных служащих рассматривают и устанавливают круг обстоятельств по доводам жалобы. При необходимости проводят внеплановую проверку

«Наибольшее количество жалоб со стороны граждан поступают по вопросам ненадлежащего исполнения госслужащими должностных обязанностей и нарушению порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Так, обратился житель Кызылжарского района по вопросу неправомерного снятия с очереди на получение жилья. По итогам рассмотрения его доводы подтвердились. Направлено письмо акиму района об устранении нарушений, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности», - рассказала Е.Степаненко.

Шесть жалоб поступило на действия отделов и структурных подразделений акимата города Петропавловска. Все подтвердились. Из них четыре касались нарушения порядка рассмотрения обращений.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив