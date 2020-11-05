Около ста жалоб на госслужащих написали жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по линии контроля в сфере государственной службы поступило 97 обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко отметила, что каждое обращение на неправомерные действия государственных служащих рассматривают и устанавливают круг обстоятельств по доводам жалобы. При необходимости проводят внеплановую проверку

«Наибольшее количество жалоб со стороны граждан поступают по вопросам ненадлежащего исполнения госслужащими должностных обязанностей и нарушению порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Так, обратился житель Кызылжарского района по вопросу неправомерного снятия с очереди на получение жилья. По итогам рассмотрения его доводы подтвердились. Направлено письмо акиму района об устранении нарушений, виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности», - рассказала Е.Степаненко.

Шесть жалоб поступило на действия отделов и структурных подразделений акимата города Петропавловска. Все подтвердились. Из них четыре касались нарушения порядка рассмотрения обращений.