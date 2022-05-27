27 Мая 2022 11:33

Около ста выпускников школ доставили в полицию в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в полицию доставлены 96 несовершеннолетних, отмечавших «Последний звонок» ночью вне жилища без сопровождения законных представителей, либо нарушивших общественный порядок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Сотрудниками ювенальной полиции в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, недопущения их нахождения без сопровождения законных представителей в ночное время в развлекательных заведениях и вне дома, а также недопущения антиобщественных действий проводились локально-рейдовые отработки.

Стражами порядка были проверены дворы, парки, скверы и другие места концентрации молодежи.

Так, 26 мая около 00.56 часов сотрудниками ювенальной полиции района «Сарыарка» был выявлен частный дом по улице Бабатайулы. В нем находились около 10 человек, среди них 7 выпускников школ. Все участники «веселья» были доставлены в управление полиции для выяснения обстоятельств. Ими оказались подростки в возрасте 16-17 лет, которые сняв посуточно дом, отмечали окончание школы.

В полицию также были приглашены законные представители несовершеннолетних. С ними проведена профилактическая беседа. За допущение нахождения детей в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей они были привлечены к административной ответственности.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает родителей об ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей и призывает контролировать их поведение вне дома. Полиция также напоминает, что несовершеннолетним запрещено нахождение в ночное время в развлекательных заведениях с 22:00 часов до 6:00 часов, а вне жилища без сопровождения законных представителей с 23:00 часов до 6:00 часов.