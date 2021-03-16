Около ста теннисистов примут участие в юношеском первенстве Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 28 марта по 2 апреля состоится юношеское первенство страны по теннису, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как сообщили в Федерации, с 28 марта начнется борьба за звание чемпиона Казахстана в возрасте до 18 лет. Турнир пройдет на кортах теннисного центра «Эйс» в Алматы. В юношеском первенстве примут участие около 100 теннисистов со всех регионов республики. В основной сетке мужского и женского одиночного разрядов сыграют по 24 игрока прямым попаданием; еще по четыре путевки получат победители квалификации; также сыграют обладатели wild card от организаторов турнира. В парном разряде в основу попадут 13 игроков и еще три дуэта получат wild card.

«Федерация тенниса делает всё возможное, чтобы придать юношескому первенству РК особый статус, ведь чемпионат страны является одним из самых престижных турниров на территории республики. Обладателям золотых медалей присваивается звание кандидат в мастера спорта РК. Кроме того, для игроков хорошим стимулом станут wild card на турнир серии ITF World Tennis Tour M15 и W15, который пройдет в апреле в Шымкенте – победители чемпионата получат право сыграть сразу в основной сетке, а призеры - в квалификации», - сообщил исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Дэйв Майли.

Юношеское первенство пройдет без зрителей, при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. Трансляции самых интересных матчей в прямом эфире можно будет смотреть на сайте www.ktf.kz.