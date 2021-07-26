Около ста самовыдвиженцев выиграли выборы акимов - Талгат Калиев
«Уже около 100 акимов-самовыдвиженцев выиграли, две трети были самовыдвиженцами. Это показатель того, что с одной стороны, люди верят в эту реформу и активно в этом участвуют. Предположительно в среднем баллотировались по трое конкурентов на одно место. Высокий уровень участия показывает, что само население верит в выборы, в то, что можно улучшить своим голосом жизнь своих населенных пунктов. Это хорошая школа демократии для населения, а также школа местного самоуправления. Это довольно честный процесс. Самое главное, население может увидеть быстрые и реальные результаты от работы акима», - сказал в рамках экспертного заседания в Нур-Султане Талгат Калиев.
«Выбирая акима, мы точно будем знать, что выбрали именно этого человека, К примеру, через два месяца в селе появилась вода или через полгода начался ремонт дорог, школ. Мы будем знать, что это результаты подходов населения», - считает Т. Калиев.
Ранее прошедшие в стране выборы сельских акимов прокомментировал помощник Президента РК Ерлан Карин.
Напомним, 25 июля в Казахстане состоялись выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов . 25 июля в 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.
За выборами акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. С данными о явке избирателей можно ознакомиться здесь.