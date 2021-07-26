Около ста самовыдвиженцев выиграли выборы акимов - Талгат Калиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, около ста самовыдвиженцев на пост сельских акимов выиграли по итогам голосования. Об этом заявил директор института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже около 100 акимов-самовыдвиженцев выиграли, две трети были самовыдвиженцами. Это показатель того, что с одной стороны, люди верят в эту реформу и активно в этом участвуют. Предположительно в среднем баллотировались по трое конкурентов на одно место. Высокий уровень участия показывает, что само население верит в выборы, в то, что можно улучшить своим голосом жизнь своих населенных пунктов. Это хорошая школа демократии для населения, а также школа местного самоуправления. Это довольно честный процесс. Самое главное, население может увидеть быстрые и реальные результаты от работы акима», - сказал в рамках экспертного заседания в Нур-Султане Талгат Калиев.

«Выбирая акима, мы точно будем знать, что выбрали именно этого человека, К примеру, через два месяца в селе появилась вода или через полгода начался ремонт дорог, школ. Мы будем знать, что это результаты подходов населения», - считает Т. Калиев.

Ранее прошедшие в стране выборы сельских акимов прокомментировал помощник Президента РК Ерлан Карин.

Напомним, 25 июля в Казахстане состоялись выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов . 25 июля в 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.

За выборами акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. С данными о явке избирателей можно ознакомиться здесь.



