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    14:54, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Около ста павлодарцев наказали за незаконное обращение с оружием

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за незаконное обращение с оружием наказаны 97 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 октября в ходе рейдовых мероприятий в одном из сел района Теренколь у сельчанина были обнаружены незаконно хранящиеся боеприпасы, а именно патроны к гладкоствольному огнестрельному ружью», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    Как стало известно, патроны изъяты и направлены на баллистическую экспертизу, а в отношении сельчанина возбуждено административное производство по статье 482 «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия», части 1 КРКоАП.
    «С начала текущего года павлодарскими полицейскими за незаконные приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение и перевозку лицами оружия к административной ответственности привлечено 97 граждан», - дополнили в полиции.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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