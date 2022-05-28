28 Мая 2022 22:18

Около сотни молодых госслужащих в Костанае занимают руководящие должности

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области отмечается высокий интерес молодежи к государственной службе. В области из 1000 молодых госслужащих около 100- занимают руководящие должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в департаменте агентства по делам госслужбы, из года в год в регионе увеличивается интерес молодежи к государственной службе.

«Сегодня Президентский молодежный кадровый резерв показывает свою эффективность. От Костанайской области победителем второго отбора стал аким Алтынсаринского района Сартов Арнур Маратович, ранее занимавший должность заместителя акима Федоровского района. В свою очередь, 4 члена Президентского молодежного кадрового резерва первого отбора Кашиев Азамат, Токжанов Дамир, Гусев Кирилл, Жазитов Тимур ранее назначены на вышестоящие должности»,- отметил заместитель руководителя департамента Ерлан Салыкбаев.

В ведомстве уверены, что повышение привлекательности госслужбы позволило снизить уровень оттока кадров до 0,7 % от штатной численности. Также 70,3% внутренних назначений в области на вышестоящие должности произошло по принципу меритократии.

Поэтому, в регионе уделяется большое внимание повышению имиджа госслужащего, их поощрению.

Так, в преддверии Дня государственного служащего в Костанайской области запланирован ряд крупных мероприятий, таких как конкурс «Үздік сапалы қызмет көрсетуші», конкурс среди молодежи «Егер әкім болсам...», творческий конкурс на лучшую авторскую статью «Дебюрократизация государственного аппарата», где могут принять участие все желающие.

В июне также планируется проведение дебатного турнира среди госслужащих и студентов Костанайской области, ежегодная спартакиада государственных служащих. Завершит череду праздничных мероприятий торжественная церемония принятия присяги государственных служащих области под открытым небом на Аллее государственных служащих.