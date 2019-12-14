Около шести тысяч номеров областных газет оцифровали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сайт «Цифровой банк печати Павлодарской области» создала областная библиотека имени С. Торайгырова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы все знаете, что около 100 лет существует газета «Звезда Прииртышья», в этом году мы отпраздновали 90-летие областной газеты «Сарыарка самалы», и, действительно, мы сделали историю из истории – мы создали цифровой банк наших газет, которые здесь сохранятся на долгие времена; в этом банке есть информация о тысячах наших земляков, о многих семьях. Я считаю, что мы создали условия для наших читателей: все читатели могут посмотреть все статьи, не выходя из дома; этот банк будет пополняться с каждым годом, - сказал руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Ернур Дауенов. – На сегодняшний день нам удалось оцифровать около 6000 номеров наших областных газет; я считаю, что, наверно, теперь газеты в каждом номере должны писать статьи про нашу библиотеку, потому что это очень большая работа. Это поддержка наших областных газет и сохранение в целом читательской культуры».

На новом сайте размещают сканы государственных областных газет, которые выходят в свет в регионе с начала двадцатого столетия на казахском и русском языках. Реализация проекта станет знаковым событием в культурной жизни региона, считают в Павлодарской областной библиотеке.

«Цифровой банк печати Павлодарской области» доступен для поиска тремя основными способами, то есть мы можем воспользоваться поисковыми системами «Гугл» или «Яндекс»; следующее – это основной сайт павлодарской библиотеки, перейдя на который мы можем видеть два блока слайдов. Ссылаясь на правый блок, мы можем видеть цифровой банк печати: по нажатии на кнопку «Подробнее», мы попадаем на основной сайт «Цифровой банк печати Павлодарской области», - рассказал на презентации сотрудник Павлодарской областной библиотеки имени С. Торайгырова Павел Ельников, занимавший разработкой проекта. – Мы можем с вами видеть титульные листы газет «Звезда Прииртышья», «Кызыл ту», «Павлодарская правда» и «Большевистский путь»; по нажатию на какой-либо титульный лист мы переходим на главную страницу этой газеты. Здесь нам будут доступны краткая история самой газеты, перечень выпусков самой газеты с указанием года, числа, месяца, а также номера выпуска».

По словам П. Ельникова, сканы старых номеров газет можно читать, увеличивая изображения давно пожелтевших страниц, или даже распечатывать их.

«Как в архиве, мы ничего не изменяем, ничего не удаляем. Если там было написано карандашом, ручкой, мы всё это сохраняем, дабы не утратить сам материал, потому что, если удаляются какие-то пометки, те же зарисовки, мы теряем буквы – текст сам теряется», - подчеркнул Павел.