Около шести тысяч детей заболели коронавирусом с начала года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала о детской заболеваемости в городе с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В общей заболеваемости взрослое население составляют 80 %, из которых 53% приходится на лица в возрасте 25-55 лет. Удельный вес заболевших детей в возрасте от 0 до 17 лет в общей структуре заболеваемости составляют 17%, из них наиболее пораженной группой являются дети с 12 до 17 лет на которых приходится 28,2%», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, с начала года среди школьников зарегистрировано 5929 случаев, из них 365 находились на оффлайн, 3345 на онлайн-обучении, 2219 человек заболели в период нахождения на каникулах (до 17 января).

«Анализируя заболеваемость среди детей школьного возраста и их течение (легкой и средней степени) на основании решения заседания МВК главным государственным санитарным врачом РК вынесено постановление о переходе с 14 февраля т.г. учащихся всех классов на традиционный формат обучения», - напомнила санврач.