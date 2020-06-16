Около шести тысяч абонентов остались без света в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане около 6 тысяч абонентов остались без электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «ВК РЭК».
В компании сообщили, что сегодня в 11:47 произошло аварийное отключение ЛЭП-35кВ №22 от подстанции 26. В результате чего частично прекращено электроснабжение в поселке Прапорщиково а также без света остался район Комбината нерудных материалов в Усть-Каменогорске.
«Количество отключенных потребителей составляет 5 865. На данный момент оперативно-ремонтным персоналом АО «ВК РЭК» ведутся работы по выявлению причины отключения. Просим потребителей электроэнергии отнестись с пониманием к возникшей ситуации, энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время», - пояснили в пресс-службе.
К слову, данная ЛЭП была введена в эксплуатацию с 1972 года и высокий процент износа.
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