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Около шести тысяч абонентов  остались без света в ВКО

16 Июня 2020 14:32
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Около шести тысяч абонентов  остались без света в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане около 6 тысяч абонентов остались без электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «ВК РЭК».

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В компании сообщили, что сегодня в 11:47 произошло аварийное отключение ЛЭП-35кВ №22 от подстанции 26. В результате чего частично прекращено электроснабжение в поселке Прапорщиково а также без света остался район Комбината нерудных материалов в Усть-Каменогорске.

«Количество отключенных потребителей составляет 5 865. На данный момент оперативно-ремонтным персоналом АО «ВК РЭК» ведутся работы по выявлению причины отключения. Просим потребителей электроэнергии отнестись с пониманием к возникшей ситуации, энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время», - пояснили в пресс-службе.

К слову, данная ЛЭП была введена в эксплуатацию с 1972 года и высокий процент износа.


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#Энергетика   #Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Орал Ерланулы

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