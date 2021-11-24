НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около семи тысяч заявок подали казахстанцы для поступления в магистратуру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

По итогам второго приема документов в магистратуру поступило 6 778 заявлений. Для обучения в докторантуре было подано более 700 заявлений.

«Ранее МОН РК принял решение о том, что теперь желающие смогут подавать документы в магистратуру и докторантуру два раза в год. Эта новость обрадовала тысячи казахстанцев, которые по тем или иным причинам не имели возможности подать заявку во время традиционного первого приема документов. Теперь, при успешной сдаче тестов, претенденты смогут выиграть гранты, которые остались неприсужденными по итогам летнего приема», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Отметим, что комплексное тестирование в магистратуру и вступительные экзамены в докторантуру будут проводиться со 2 по 11 декабря.

Поступающие в докторантуру с результатами теста TOEFL ITP будут проходить дополнительное тестирование на знание английского языка. Оно проводится до сдачи вступительного экзамена. Общее количество тестовых заданий составляет 100 вопросов.

Дополнительное тестирование на знание английского языка оценивается в форме «допуск» или «недопуск». Для получения оценки «допуск» необходимо набрать не менее 75 баллов. Тестирование на знание английского языка, комплексное тестирование и вступительные экзамены проводятся в региональных центрах тестирования.

Документы для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов будут приниматься до 25 декабря 2021 года. При этом зимний прием в магистратуру и докторантуру будет осуществляться по результатам тестирования и вступительного экзамена, проведенных в период со 2 по 11 декабря 2021 года. Зачисление в магистратуру и докторантуру пройдет в период с 26 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.