Около семи млн кубометров снега вывезли из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С территории столицы вывезено около 7 млн кубических метров снега. Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС города Нур-Султана Есен Байыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана в целях предупреждения и недопущения паводковых угроз на территории столицы задействованными службами и организациями ведется подготовка к прохождению паводка. По городу Нур-Султану на паводковый период 2021 года определено 29 паводкоопасных участков (2019 и 2020 году – 37)», - сказал Есен Байыров на брифинге в акимате.

Как отметили в пресс-службе ДЧС, по сравнению с 2019 и 2020 годами на 8 участков уменьшилось.

«По состоянию на 1 апреля 2021 года с территории города вывезено около 7 млн м³ снега, при этом определенных из 11-ти полигонов заполненных и закрытых нет. На случай реагирования на ЧС природного и техногенного характера акиматом города утвержден план действий на ликвидации ЧС местного масштаба. Приведены в постоянную готовность группировка органов гражданской защиты в составе 663 человека личного состава и 185 единиц техники», - отметил спикер.

По его словам, сотрудниками департамента проводится агитационно-профилактическая работа с жителями, где на сегодняшний день проведено 16 рейдовых мероприятий, осуществлен подворовый обход более 1500 домов с общим охватом более 2000 человек, вручено более 900 рекомендаций.

«Совместно с управлением образования Нур-Султана в целях профилактики несчастных случаев среди подростков и детей в период активного снеготаяния и ледохода проведен интерактивный урок с объектами образования города с общим охватом более 1500 человек. Более того с марта т.г. департаментом по чрезвычайным ситуациям, в рамках подготовки к паводковому периоду было проведено 2 заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Нур-Султана», - заключил Е. Байыров.