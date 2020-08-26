Около семи килограммов краснокнижной стерляди изъяли у экибастузца
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 30-летний мужчина рассказал полиции, что рыбу купил в областном центре для употребления в пищу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудниками полиции на контрольном пункте «Рубеж» остановлена автомашина «ВАЗ-21705» под управлением 30-летнего жителя города Экибастуза. Из багажного отсека стражами правопорядка изъята 17 штук рыбы породы стерлядь, занесённой в Красную книгу», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Представителям правоохранительных органов он рассказал, что рыбу общим весом около семи килограммов купил в Павлодаре, для того чтобы её есть. Сумма нанесённого ущерба устанавливается.
«За незаконную добычу рыбных ресурсов проводится досудебное расследование по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» УК РК», - рассказали в ДП региона.
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