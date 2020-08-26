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Около семи килограммов краснокнижной стерляди изъяли у экибастузца

26 Августа 2020 23:00
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Около семи килограммов краснокнижной стерляди изъяли у экибастузца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 30-летний мужчина рассказал полиции, что рыбу купил в областном центре для употребления в пищу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудниками полиции на контрольном пункте «Рубеж» остановлена автомашина «ВАЗ-21705» под управлением 30-летнего жителя города Экибастуза. Из багажного отсека стражами правопорядка изъята 17 штук рыбы породы стерлядь, занесённой в Красную книгу», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Представителям правоохранительных органов он рассказал, что рыбу общим весом около семи килограммов купил в Павлодаре, для того чтобы её есть. Сумма нанесённого ущерба устанавливается.

«За незаконную добычу рыбных ресурсов проводится досудебное расследование по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» УК РК», - рассказали в ДП региона.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью   #Экология   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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