Около пяти тысяч жителей СКО обратились за медпомощью из-за ОРВИ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировали 4 839 заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 5%. Наибольшее количество заболевших среди детей до 14 лет – 3422 случая, или 71%.

«Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в регионе характеризуется сезонным подъемом заболеваемости без превышения контрольного уровня. С 14-го октября началась регистрация гриппа. Всего - 19 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа В», - проинформировали в пресс-службе.

В регионе идет кампания иммунизации против гриппа. Бесплатная вакцинация проводится лицам, относящимся к группам риска: медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинской организации, дети детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых, по эпидемиологическим показаниям. Используется препарат «Гриппол плюс» российского производства.

Получили прививку против гриппа 47 639 человек.

Санврачи рекомендуют в случае заболевания оставаться дома, вызвать врача, не посещать детский сад, школу во избежание дальнейшего распространения инфекции.