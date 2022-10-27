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    14:00, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Около пяти тысяч жителей СКО обратились за медпомощью из-за ОРВИ

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировали 4 839 заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 5%. Наибольшее количество заболевших среди детей до 14 лет – 3422 случая, или 71%.

    «Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в регионе характеризуется сезонным подъемом заболеваемости без превышения контрольного уровня. С 14-го октября началась регистрация гриппа. Всего - 19 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа В», - проинформировали в пресс-службе.

    В регионе идет кампания иммунизации против гриппа. Бесплатная вакцинация проводится лицам, относящимся к группам риска: медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинской организации, дети детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых, по эпидемиологическим показаниям. Используется препарат «Гриппол плюс» российского производства.

    Получили прививку против гриппа 47 639 человек.

    Санврачи рекомендуют в случае заболевания оставаться дома, вызвать врача, не посещать детский сад, школу во избежание дальнейшего распространения инфекции.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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