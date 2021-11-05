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Около пяти тысяч полицейских вакцинировались от коронавируса в Атырау

5 Ноября 2021 23:00
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Около пяти тысяч полицейских вакцинировались от коронавируса в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки получили почти 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 449 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля 2021 года первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 241 823 человека. Из них 1194 составляют полицейские, 3664 - сотрудники других правоохранительных органов. Вторым компонентом вакцины привит 218 551 местный житель.

Напомним, что в регионе действует call-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Напомним, в настоящее время в регионе коронавирусной инфекцией болеют 18 беременных женщин. Также COVID-19 болеют 49 детей разного возраста.


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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #МВД РК   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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