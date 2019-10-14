Около пяти тысяч первокурсников посвятили в студенты на павлодарской набережной

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На сцене Ertis Promenade первокурсникам вручили символическую зачётную книжку, которая каждый год переходит от выпускников, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Масштабное посвящение в студенты «Жаңа белес – 2019» устроил Центр молодёжных инициатив на павлодарской набережной. У главной сцены города собрались около пяти тысяч студентов из ПГУ, ПГПУ, ИнЕУ, экибастузского инженерно-технического института и колледжей области.









«Сегодня мы позвали всех студентов нашего города, ни одного не забыли, включили всех студентов колледжей и вузов области. Только в ПГУ около двух тысяч первокурсников, в других - около тысячи. В ТиПО тоже около тысячи первокурсников», - рассказала руководитель центра «АртМедиа» при ЦРМИ Аида Байтемирова.





Во время посвящения студенты провели шествие вузов, исполнили гимн молодёжи, поучаствовали в танцевальных баттлах с местной группой, принесли Клятву студенчества и получили из рук четверокурсников зачётную книжку.





«Чувствовать себя студентом - это очень хорошо, мне очень нравится учиться. Я стал председателем комитета по делам молодёжи, выдвигаю свой университет. Мы решаем организационные моменты, которые проходят в ИнЕУ, - поделился студент первого курса факультета бизнеса, образования и права в ИнЕУ Данил Хабиров. - В день бывает и девять пар, и шесть, и пять. Учиться не тяжело, привычно. Студенческая жизнь очень сильно отличается от школьной: можно больше узнать о себе, и обучение проходит по-другому, атмосфера другая. Посвящение нужно, чтобы студенты почувствовали себя серьёзно студентами, чтобы они осознали, что им надо учиться для себя, чтобы достичь своей цели в жизни».





Помимо концерта, для первокурсников организаторы устроили дискотеку, викторину и розыгрыш призов. Посвящение завершится в 20:00.