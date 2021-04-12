Около пяти тысяч карагандинцев прошли реабилитацию с начала года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Больше 4,8 тыс. жителей Карагандинской области прошли реабилитацию за счет медицинского страхования в 1 квартале 2021 года. На оплату восстановительного лечения Фонд медстрахования направил больше 1 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Восстановительное лечение и реабилитацию в клиниках, центрах и поликлиниках области за три месяца 2021г. прошли 4,8 тыс. человек. Пациенты проходили реабилитацию неврологического/нейрохирургического, кардиологического/кардиохирургического профиля, после травм и ортопедических операций. В зависимости от диагноза и тяжести состояния реабилитация пациентам проводилась в круглосуточном или дневном стационаре, в поликлинике или на дому.

Жительница Караганды Ольга Мясникова в 2019 году перенесла инфаркт и аортокоронарное шунтирование. Теперь женщине рекомендовано регулярно проходить курс реабилитации. Один курс она прошла в своей поликлинике и три в реабилитационном центре. Очередной курс запланирован на осень. Каждый курс длится не менее 10 дней и включает терапию с использованием специальной аппаратуры (физио-, механо-), массаж, ЛФК и др. процедуры. Возмещение затрат медицинским организациям осуществляется за счет медицинского страхования. Женщина отмечает, что улучшения замечает после каждого курса и не только улучшение физического здоровья, но и морального состояния.

«Уже после ЛФК в поликлинике я улучшение почувствовала. Потому что я боялась руку поднять, ложку держать. Они мне помогли начать двигаться. А после полного курса в центре – как будто на курорте побывала. Врачи внимательные, инструкторы ЛФК каждый вносит свое. Эти комплексы я потом дома делаю. Работает центр и в выходные и в праздники. В период пандемии, где бы я еще так поднимала иммунитет. Я общаюсь с людьми, которые прошли то же самое и делятся своими результатами. Это очень поддерживает», - рассказала О. Мясникова.

Фонд медицинского страхования за 1-й квартал 2021 года на оплату реабилитации в Карагандинской области направил 1, 043 млрд тенге. За аналогичный период прошлого года на реабилитационные услуги было потрачено 887 млн тенге.

«С внедрением системы медстрахования увеличилось финансирование реабилитации. Появились новые реабилитационные центры, поликлиники стали создавать условия, приобретать оборудование, обучать специалистов - для того, чтобы пациенты могли пройти реабилитацию амбулаторно. Это очень важно, потому что от реабилитации зависит как пройдет процесс выздоровления, будут ли рецидивы, восстановится ли работоспособность», - пояснил директор Карагандинского филиала Фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

Направление на реабилитацию выписывает врач в поликлинике по месту прикрепления при наличии показаний.