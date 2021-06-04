Около пяти тысяч фиктивно зарегистрированных граждан выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около пяти тысяч фиктивно зарегистрированных граждан выявили полицейские Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«При проведении профилактического мероприятия полицейскими проверено 1229 адресов. Выявлено 58 квартир, в которых зарегистрировано около 5 тысяч человек. В отношении владельцев, допустивших многочисленную регистрацию лиц, приняты меры административного воздействия. От собственников жилищ отобраны заявления на снятие с регистрации фиктивно зарегистрированных граждан. Наибольшее количество квартир, собственники которых незаконно регистрировали граждан, выявлено на левобережье столицы», - рассказали в полиции.

К примеру, полицейские по району Есиль выявили 10 адресов, собственником которых является одно лицо. Женщина посредством ЭЦП на постоянной основе фиктивно регистрировала граждан в своих квартирах. Таким образом ей удалось зарегистрировать 324 человека. Действия правонарушителя полицейские взяли на контроль, в отношении нее применены меры в соответствии с законом.

Также сотрудниками полиции пресечены факты фиктивной регистрации иностранцев по несуществующему адресу.

Выявление и пресечение фактов создания «резиновых» квартир миграционными полицейскими взяты на особый контроль.

Департамент полиции предупреждает, что граждане, занимающиеся незаконной регистрацией по месту жительства, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.