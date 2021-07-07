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    17:12, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Около пяти тысяч человек вакцинировались за сутки в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки, 6 июля, в Карагандинской области привились от COVID-19 около пяти тысяч человек. Всего количество вакцинированных первым компонентом составило 280 255 человек, вторым – 161 050 человек.

    Согласно информации управления здравоохранения, за минувшие сутки первый компонент вакцины против Covid-19 получили 4 060 человек. Вторую дозу – 823 человека.

    «В области продолжается кампания вакцинации от коронавируса. Развернуто 115 прививочных кабинетов, оснащенных специализированным холодильным оборудованием. Отработана логистика доставки вакцины в регионы. Населению доступна запись на вакцинацию через личный кабинет еgov.kz и Damumed», – отметили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

    Помимо центров вакцинации в поликлиниках, открыты прививочные кабинеты в крупных торговых центрах (в Караганде: «Таир», «Абзал», Global City, «Умай», ЦУМ, «Алем», «ГрандСтор»). Используются передвижные медицинские комплексы для вакцинации населения в сельских населенных пунктах. На промышленных предприятиях иммунизацию проводят выездные прививочные бригады, их в области свыше 45.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Карагандинская область
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