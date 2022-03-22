Около пяти тысяч акмолинцев пришли на празднование Наурыза

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинская область отмечает Наурыз. Несмотря на непогоду, около пяти тысяч жителей города Кокшетау и гостей областного центра пришли на площади «Абылай хан» и «Тәуелсіздік», чтобы принять участие в массовых гуляниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году празднование шло параллельно на двух площадях города Кокшетау – «Абылай хан» и «Тәуелсіздік».

На площади «Абылай хана» гостей праздника встречали 10 юрт, в которых расположились выставки областных музеев и библиотеки им. М. Жумабаева. Жители и гости Кокшетау смогли не только ознакомиться с работами акмолинских мастеров декоративно-прикладного искусства и художников, экспонатами музеев, но и бесплатно отведать национальные блюда - наурыз–коже, баурсаки и плов.

Вниманию собравшихся было представлено театрализованное представление «Ұлыстың Ұлы күні – Наурыз мейрамы!», вмещающее в себя восемь эпизодов. Начало было положено радостной вестью о приходе Наурыза - «Сүйінші!». Кульминацией стало появление на верблюде Кыдыр-ата, который дал свое бата жителям города. Также артистами казахского музыкально-драматического театра им. Ш. Хусаинова и акмолинского областного русского драматического театра были исполнены четыре обряда: «сүйінші», «ат кою», «бесікке салу» и «тұмар тағу».

В завершающем эпизоде на площади закружились пары молодоженов, решивших связать себя узами брака именно в этот день.

«Наурыз мейрамы – это символ обновления, благоденствия и гармонии в отношениях человека и природы. Встречая Наурыз, мы подводим итоги сделанного и строим планы на будущее. Символично, что в этом году мы отмечаем Наурыз в условиях реализации новых политических реформ Главы государства. И я уверен, что, опираясь на них, мы сможем дальше двигаться и достигать высокий уровень благосостояния всех наших граждан», - отметил, поздравляя акмолинцев, аким региона Ермек Маржикпаев.

Несколько жителей региона из рук акима области получили ордена «Парасат», «Құрмет», медали «Шапағат» за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие государства, активную общественную деятельность, а также личную самоотверженность в защите и спасении граждан. Е. Маржикпаев также поздравил председателя ОФ «Доброе сердце Lider.kz» Ирину Катухову, которая в канун празднования была удостоена ордена «Құрмет» лично от Президента РК.

Памятные подарки получили от акима области и молодожены.

Тем временем на площади «Тәуелсіздік» жителей и гостей города ждали спортивные состязания, в которых мог принять участие любой желающий.

Как сообщили в пресс-службе управлении физической культуры и спорта Акмолинской области, жители и гости города Кокшетау приняли участие в қошқар көтеру, перетягивании автомобиля, жілік сындыру, асық ату, тоғызқұмалақ, арқан тарту, қаппен жүгіру, битве батыров, бұқа тартыс, мас-рестлинг, русском жиме лёжа, армрестлинге и т.д. Победители каждого соревнования получили ценные призы от организаторов.

«Наурыз стал для нас всех общенародным праздником весны и единства. Он одинаково дорог для всех национальностей, дружно проживающих в нашей стране. В этот праздничный день хочется пожелать, чтобы Наурыз укрепил узы дружбы, пусть он принесет нам счастье, процветание, радость, мирное небо над головами и самое главное - стабильность в нашу страну», - отметил генеральный директор Ассоциации боевых искусств Акмолинской области Жаслан Жантасов.

По информации управления внутренней политики региона, принять участие в массовых гуляниях в областном центре на площадях «Абылай хан» и «Тәуелсіздік» собралось порядка пяти тысяч горожан.

Ранее сообщалось, что в преддверии великого праздника Наурыз мейрамы в Акмлолинской области пройдет более 1000 праздничных мероприятий.



