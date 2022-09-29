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Около пяти тонн мусора и сетей собрали на Каспии

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Сентября 2022, 21:00
Около пяти тонн мусора и сетей собрали на Каспии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Экологи очистили акваторию Каспия от брошенных рыболовных сетей и мусора на пути миграции тюленя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Институтом гидробиологии и экологии проведено обследование и очищение от брошенных рыболовных сетей и мусора северного побережья полуострова Тупкараган и прилегающей акватории залива Мангистау. Всего удалось собрать около пяти тонн.

«Цель мероприятия состоит в обследовании и очищении от брошенных рыболовных сетей и мусора, располагающихся на путях миграции каспийских тюленей в акватории и на побережье моря у Тюленьих островов (преимущественно острова Кулалы), как одного из основных потенциальных лежбищ эндемичного вида», - сообщили в пресс-службе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.
Обследование и очищение проводилось совместно с управлением рыбной инспекции Мангистауской области и НПО «Эко Мангистау». Оценку объема и передачу на утилизацию брошенных рыболовных сетей и морского мусора осуществляло ТОО «Eco Waste Aqtau».


Фото: www.lada.kz


Экология   Мангистауская область   Каспийское море  
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