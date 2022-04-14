Около пяти млн тенге перечислили мошенникам двое жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Двое жителей Северо-Казахстанской области лишились нескольких миллионов тенге после «звонков из банка». Сельчане сами оформили займы и перечислили деньги мошенникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, одна из потерпевших утверждает, что знала о подобной схеме мошенничества, но растерялась под психологическим давлением звонившего. Ей сообщили, что на её счетах якобы наблюдается подозрительная активность и предложили защитить накопления. Для этого нужно было назвать коды из sms-сообщений. В результате накопленные за годы работы 1,3 млн тенге исчезли со счета.

Второй пострадавший от «звонков из банка» - житель Кызылжарского района. Он «спасался» от кредита тем, что сам взял кредит на 3,5 млн тенге. Механизм ему подсказали мошенники, представившиеся сотрудниками банка. Им же он и перевел всю сумму, просто назвав поступившие на телефон sms-коды.

«В некоторых случаях мошенники могут располагать персональными данными своих жертв. Но чтобы завладеть чужими деньгами, им необходимы пароли, коды доступа из sms. Такие сведения нельзя называть никому и ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.