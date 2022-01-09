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Около полутысячи волонтеров помогают следить за порядком на улицах Уральска

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Января 2022, 19:24
Около полутысячи волонтеров помогают следить за порядком на улицах Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Около полутысячи волонтеров помогают следить за порядком на улицах Уральска, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

В городе усилена охрана важных государственных объектов. На помощь полицейским в эти дни пришли народные дружины. Около полутысяч волонтеров помогают следить за порядком на улицах Уральска.

«В связи со сложившейся ситуации в стране, приняли решение подключиться к народным дружинам. Сейчас находимся здесь, помогаем, чем можем», - отметил заместитель директора завода Артур Латыпов.

Во всех районах волонтеры раздают листовки. Пока не завершится режим чрезвычайного положения, каждый день волонтеры будут проводить эту работу.

Ранее сообщалось , что в ЗКО задержаны лица, принимавшие участие в мародерстве в ходе беспорядков в Алматы.


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