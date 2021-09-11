Около половины расходов в Казахстане идет на социальное развитие - Наталья Годунова
«Согласно Конституции, Казахстан является социальным государством. Около половины расходов направляется на социальное развитие в целях защиты прав и интересов граждан.
В нашей стране предоставляется бесплатное среднее и профессионально-техническое образование, все граждане обеспечены гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи, социально незащищенные граждане получают адресную социальную помощь, в системах социального и медицинского страхования государство финансирует расходы для лиц с особыми потребностями и пенсионеров», - рассказала Наталья Годунова в ходе международной конференции, посвященной 25-летию Счетного комитета.
Также она отметила, что своевременное реагирование государственных органов на потребности граждан стало особенно необходимым в условиях изменившейся реальности, связанной с пандемией COVID-19.
«Беспрецедентные объемы средств, выделяемых правительствами стран на обеспечение населения лекарствами и медицинской помощью, повышение качества системы здравоохранения и организация дистанционного формата оказания государственных услуг повышают роль государственного социального аудита», - отметила Н. Годунова.
Напомним, в Нур-Султане состоялась международная научно-практическая конференция «Система государственного аудита в условиях новой исторической реальности».