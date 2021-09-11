Около половины расходов в Казахстане идет на социальное развитие - Наталья Годунова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О государственном социальном аудите рассказала председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Конституции, Казахстан является социальным государством. Около половины расходов направляется на социальное развитие в целях защиты прав и интересов граждан.

В нашей стране предоставляется бесплатное среднее и профессионально-техническое образование, все граждане обеспечены гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи, социально незащищенные граждане получают адресную социальную помощь, в системах социального и медицинского страхования государство финансирует расходы для лиц с особыми потребностями и пенсионеров», - рассказала Наталья Годунова в ходе международной конференции, посвященной 25-летию Счетного комитета.

Также она отметила, что своевременное реагирование государственных органов на потребности граждан стало особенно необходимым в условиях изменившейся реальности, связанной с пандемией COVID-19.

«Беспрецедентные объемы средств, выделяемых правительствами стран на обеспечение населения лекарствами и медицинской помощью, повышение качества системы здравоохранения и организация дистанционного формата оказания государственных услуг повышают роль государственного социального аудита», - отметила Н. Годунова.

Напомним, в Нур-Султане состоялась международная научно-практическая конференция «Система государственного аудита в условиях новой исторической реальности».