Около половины принимаемых законов - о поправках и изменениях - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента Канатбек Сафинов посетовал на большое количество законов и подзаконных актов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент четко определил две важнейшие задачи, стоящие перед Парламентом – принятие качественных законов и решение актуальных проблем общества. Какой закон можно назвать качественным? Это такой закон, который эффективно удовлетворяет общественные потребности и правильно подготовлен и оформлен. Разработчики (проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества» - прим. авт.) сделали главный акцент на формально-юридическую сторону оформления и подготовки, не затронув вопросы социальной направленности и эффективности закона. Анализ правоприменительной практики указывает на такие проблемы, как большое количество нестабильных законов, многочисленные изменения и дополнения, отсутствие четких правовых прогнозов. И как следствие противоречия, юридические ошибки и судебные споры», - сказал Канатбек Сафинов на пленарном заседании Сената.

Он напомнил, что Сенат за прошедший год рассмотрел и принял 110 законопроектов, но в течение пятой и шестой сессий было возвращено 18 законопроектов.

«В целом в Республике Казахстан было принято более 2,5 тысячи законов. Из них 301 самостоятельный закон. Остальные 90% это законы о внесении изменений и дополнений, а также ратифицированные международные договоры. Действующих нормативно-правовых актов у нас более 51 тысячи! Большое количество законов и подзаконных актов — это показатель нормативно зарегулировать все общественные отношения, и зачастую это приводит к созданию новых функций для государственных органов и расширению их аппарата, а также создает ограничения и запреты как для госслужащих, так и для предпринимателей», - отметил депутат.

«Около половины принимаемых законов - это законы о поправках и изменениях, это показатель нестабильности нашего законодательства. Нет закона, в который не вносились изменения. Каких-либо эффективных барьеров, чтобы остановить этот вал законов и их последующие постоянные изменения, в законопроекте («О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества» - прим. авт.) я не нашел! Хотя такие средства и способы в законодательной технике хорошо известны», - заключил он.