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Около полкилограмма героина изъяли у жительницы Караганды

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Мая 2023, 15:00
Около полкилограмма героина изъяли у жительницы Караганды Кадр из видео/ t.me/POLICE_of_KZ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 52-летняя жительницы Караганды добровольно выдала полицейским 448 граммов героина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности УП города установлена 52-летняя женщина.

«При обыске подозреваемая добровольно выдала три свертка героина общим весом 448 граммов. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК. Подозреваемая водворена в ИВС. Проводится расследование», - говорится в сообщении полиции.


Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками   Караганда  
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