Около одной тысячи проектов предпринимательства получили гранты в 2021 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О принятых мерах поддержки предпринимателей в 2021 году сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы более подробно остановиться на достигнутых результатах по итогам реализации нацпроекта в 2021 году. В связи с пандемией в 2020 году были сняты отраслевые ограничения в рамках ДКБ-2025, что поспособствовало перевыполнению показателя по субсидированию и гарантированию на 62 % и государственной поддержкой были охвачены 48,8 тыс. проектов», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, для реализации новых бизнес-идей в сферах услуг и обрабатывающей промышленности 984 проектам предоставлены гранты.

«Основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» обучились 33,4 тыс. человек. По итогам 2021 года более 169 тыс. субъектов МСП получили информационно-консультационные услуги по открытию и ведению бизнеса, а также получению мер государственной поддержки», - отметил министр.

«В целях уменьшения административных барьеров для предпринимателей проведена ревизия 435 информационных инструментов, предоставляемых субъектами предпринимательства», - добавил А. Куантыров.