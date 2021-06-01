Около одной тысячи фиктивных микрокредитов выдано в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о мониторинге микрокредитов, выданных микрофинансовыми организациями населению в 2020-2021 годах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее - МВД) (№ 3-3-6-40/1-10322 от 22.05.2021г.) в 2020 году зарегистрировано 3000 случаев интернет-мошенничества, которые, помимо финансовых организаций и МФО, дополнительно включают незаконные операции с участием финансовых пирамид, организаций с различными формами незаконного инвестирования и привлечения денег от населения.

По данным агентства, в отношении МФО в 2020 году выявлено 956 случаев выдачи фиктивных микрокредитов на сумму 77,9 млн. тенге или порядка 0,05% от всего количества выданных онлайн микрокредитов», - написала Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.

При этом за 4 месяца т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев выдачи фиктивных микрокредитов снизилось в 3,6 раза до 94 случаев на общую сумму 10,6 млн тенге.

«По данным МВД, отмечаем, что 96% случаев носят криминальный характер и связаны с использованием утерянных, похищенных, поддельных документов, удостоверяющих личность, а также связаны с использованием упрощенного способа идентификации заемщиков (отправки проверочного СМС с кодом) при оформлении микрокредитов дистанционным способом», - отметила глава ведомства.

В этой связи, агентством с начала 2021 года в целях недопущения мошенничества с микрокредитами приняты соответствующие надзорные меры:

в феврале 2021 года Агентством в отношении МФО предписано прекратить предоставление микрокредитов электронным способом без биометрической идентификации либо идентификации с помощью электронной цифровой подписи;

дополнительно для защиты пострадавших граждан, МФО по микрокредитам, полученным мошенническим способом, было приостановлено начисление вознаграждения и неустойки, а также направлена информация в кредитное бюро о корректировке кредитных историй;

в марте 2021 года Агентство обязало все МФО, осуществляющие выдачу онлайн – займов, обеспечить фактическую проверку и подтверждение подлинности клиента, сверку его данных с данными, указанными в заявке, соответствие фактических биометрических данных клиента данным, указанным в документах, удостоверяющих личность, а также фиксировать волеизъявление клиента на получение микрокредита.



